حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجدي بعض العيوب التي يقعها على رأيها النرجسية فهو يحب نفسه بدرجة كبيرة جداً لدرجة قد تصل إلى الغرور كما يصفه البعض في كثير من الأحيان، كما أنه يعرف بتقلب المزاج كثيرا وسريعا في لحظة واحدة كما أن حالته النفسية تتغير بين لحظة وأخرى، كما أنه يرى الأمور بنظرة تشاؤمية فيرى الجانب السلبي فقط من الأحداث والامور المختلفة في حياته العملية والشخصية ويفضل الابتعاد عن الآخرين، ومن عيوبه أيضا العناد، حيث إنه يصر على رأيه ويتمسك بأفكاره حتى لو كانت خاطئة.

كيف تتعامل مع مولود برج الجدي

قبل أن تتعامل مع مولود برج الجدي عليك فهم تطلعاته وشخصيته فهو شخص عقلاني وعملي يميل إلى العمل أكثر من الرومانسية، ويعرف عنه الحدية لذا يرغب أن يرى من يتعامل معه شخصيته جادة، كما يحب أن يتم منحه مساحته الشخصية، حيث يميل إلى البحث دائما عن وقت لنفسه، وينجذب إلى المرأة التي لديها طموح وإرادة قوية على مواجهة ضغوطات وصعوبات الحياة، ولا يمكن أني يقع في حب الشخصية النكدية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يجب على مواليد برج الجدي اليوم الاسترخاء والاهتمام بصحتهم وتنظيم جهودهم حيث أن القمر المكتمل في منزل الصحة مما يتطلب منك ألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تظهر خططك أو مشاعرك، كما يجب عليك أن تلتزم الصمت ولا تعلن عن أخبارك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يطالبك الوضع الفلكي أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الشخصية، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.