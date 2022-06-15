إسلام عنان: حديث بيل جيتس عن الوباء القادم مؤكد بالدراسات العلمية

كشف الملياردير الأمريكي «بيل جيتس»، في حديثه لمجلة «تايم» الأمريكية، عن وباء جديد يهدد البشرية خلال الـ20 عامًا المقبلة، مؤكدًا أن معدل وفيات الوباء المُقبل ستكون أعلى من معدل وفيات فيروس كورونا.

فريق علمي من 3 آلاف خبير

ودعا بيل جيتس إلى إنشاء فريق عالمي مكون من 3 آلاف خبير في الأمراض المعدية، تحت مسمى الاستجابة العالمية للأوبئة والتعبئة، بهدف مساعدة بلدان العالم على تحسين استجاباتها الوبائية، وتطوير اللقاحات والعلاجات، وبناء نظام صحي يتعامل مع المرضى بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستكلف نحو مليار دولار سنويًا.

اختلال التوازن البيئي وانتشار الأوبئة

وفي هذا السياق، قال الدكتور «إسلام عنان» أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس في تصريحات لـ«الوطن»، إن حديث بيل جيتس تؤكده الكثير من الدراسات العلمية، التي تُرجع انتشار الأوبئة إلى عدة أسباب منها؛ تغير المناخ في الكرة الأرضية، وزيادة التصحر، بالإضافة إلى الاتجار في الحيوانات البرية، بما يؤدي إلى انتشار الفيروسات، كفيروس سارس وكورونا.

وأضاف «عنان» أن العالم يتعرض لوباء جديد تاريخيًا كل 100 عام تقريبًا، ولكن تغيُر الظواهر الطبيعية يؤدي إلى انتشار تلك الأوبئة على فترات زمنية متقاربة مثلما يحدث الآن، وذلك ما قصده بيل جيتس في تصريحاته، موضحًا: «مثال على ذلك، فإن التصحر وإزالة الغابات والخفافيش والحيوانات البرية دفع إلى الهجرة في الأماكن المأهولة بالسكان، بما أدى إلى اختلاط الحيوانات البرية ببعضها البعض، وبالتالي انتقال الفيروسات فيما بينها، حتى تتحور وتصل في شكل فيروس مستحدث إلى الإنسان».

ثقافة آسيا في مواجهة الفيروسات

كما أوضح أستاذ اقتصاديات الدواء أننا كأفراد لا يوجد أمامنا سوى الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان الذي نعيش به، ودعا إلى ضرورة اتباع ثقافة أهل قارة آسيا في التعامل مع الفيروسات، من خلال ارتداء الماسك عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية: «حتى في حالة إصابتهم بالبرد العادي يرتدون الماسك».

أهمية الأبحاث العلمية

وأكد أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أهمية تتبع وترصد أي قفزات تحدث في الفيروسات من خلال الأبحاث العلمية، ومنصات اختراع اللقاحات بشكل سريع، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على المناخ، وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التصحر وتدهور الحياة النباتية على المستويين المحلى والدولي.