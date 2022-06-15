وزير العدل: نكرم القضاة على تفوقهم الإداري وليس الأحكام

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القاضي لا يشكر ولا يذم على قضاءه، متابعا: «مقدرش أقوله الحكم ده حلو أوي أو وحش أوي، لكن إحنا بنحفز شباب القضاة على العمل من خلال تكريم المتفوقين اللي واخدين ماجستير ودكتوراه، واللي قدموا أفكار وتقنية، أدت إلى طفرة كبيرة في التنفيذ، وكل ده من أفكار القضاة».

تكريم القضاة إداريا وليس على العمل أو الأحكام

أضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تكريم القضاة جاء نتيجة تطور الجهد الإداري، وليس العمل، حيث يتم تحفيز القضاة بتكريمهم بشكل متكرر، والسنة الحالية هي الثانية للتكريم، من أجل تحفيز العاملين في مجال العدل.

وأكد أن رجال العدل لديهم جهود كبيرة في تنفيذ العدالة الناجزة، خاصة بعد التطور الرقمي الشامل الذي جرى في المحاكم المختلفة، وكل ما يتعلق بالعدل من خلال الشهر العقاري، وغيرها من الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل.

تكريم ممهور بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرم وزير العدل القضاة، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى توجيهات بمنح رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين والمتوفين ومنح القضاة المتمزين شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية.