شاب يسرق صندوق مسجد بالمحلة.. وتحركات عاجلة من «الأوقاف»

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه فيما يخص الفيديو الذي جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يسرق صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى، التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، أكدت مديرية أوقاف الغربية، أنه جرى تحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022م، قسم شرطة ثان المحلة، بخصوص هذه الواقعة، وجرى القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.

وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل، أنه جرى إحالة الشيخ مجدي عبد الرءوف الرفاعي محمود مدير الإدارة، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة، لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.

صناديق التبرعات

وأضافت الوزارة: «ينبه على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين، بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات، سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق».

وناشدت المواطنين في حالة وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور بسرعة الإبلاغ عن ذلك عبر الواتس آب التالي (01200115268).