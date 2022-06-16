حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بأن لديه شخصية فكاهية بنسبة كبيرة، يحرص دائما على بث روح المرح أينما يتواجد، ولا يحب أن تكون الطاقة السائدة هي الطاقة السلبية، فهو شخصية متجددة، يعشق السفر وقضاء وقت ممتع مع الاًدقاء، ولا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع، ولا يلتزم بالعادات والتقاليد المجتمعية على الإطلاق، كما أنه يحب التغيير وإجراء التجارب الجديدة، ويمتلك قدرات فكرية عميقة، كما أنه لده طرق مميزة في التفكير، ويتميز بحب الاستماع للآخرين.

وعندما يتخذ مولود برج الدلو قرارات حاسمة، فلا يمكن له أنه يقوم بتغييرها على الإطلاق، كما أنه يعمل بجد دائما لكسر الجمود والقواعد الثابتة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

لا تعلن عن أفكارك ومشاعرك وحافظ على السرية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتبدو متوترا قليلا.. لا تبالغ اليوم في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء.

عيوب برج الدلو

لا يمكن لمولود برج الدلو الالتزام بشيء على الإطلاق، حتى وصل الأمر نفسه بعدم الالتزام في المواعيد، كما أنه لا يحب الزواج في سن مبكرة، ويهرب من التقيد، الأمر الذي قد يسبب الكثير من المشكلات لشريك حياته.