حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الحيرة من أبرز ما يغلب على مواليد برج الدلو لأن طبيعته ليست مستقرة على الإطلاق، فهو ينتمي لبرج مزاجي غير مستقر، حتى أن صفاته أيضا متغيرة، ومن الممكن أن يستخدمها مع أشخاص دون آخرين، ومن مميزاته التي يعرف بها في معظم الأحيان خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، ناجح فى عمله، جريء، سريع البديهة، يجيد التصرف، يقدس الروابط الأسرية ويهتم بأسرته كثيرا، كما يحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية ويحب تقديم المساعدة لكل من حوله ويتحمل المسؤولية كثيرا في كل الأمور التي تقع على عاتقه.

عيوب رجل الدلو

هناك بعض العيوب التي تغلب على مواليد رجل برج الدلو خاصة أبرزها حب النفس لدرجة قد تصل إلى الأنانية في بعض الأحيان، كما أنه طموحه الزائد يجعل به صفة الطمع فكلما حقق حلما أو شيئا تمناه كلما حاول الوصول إلى غيره وزادت أحلامه أكثر فهو لا يرضي بما يمتلكه، كما أنه متقلب المزاج.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم مرور مواليد برج الدلو ببعض التشوش فإن الشمس تتواجد في منزل الحب اليوم، ما يمنحك يقظة وإشراقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر المكتمل يتواجد في منزلك الحادي عشر اليوم، ما يدعم علاقتك بالزملاء والأصحاب ورؤساء العمل وتبادل الحديث معهم بطريقة مثمرة ويجب عليك أن تستمع لنصائحهم جيدا.