إصابة 9 أشخاص في انقلاب ربع نقل بمدخل دار السلام في سوهاج

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم، عند مدخل مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إخطار أمني بانقلاب سيارة ربع نقل بدار السلام

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمدخل مركز دار السلام، حيث انقلبت سيارة ربع نقل على جانب الطريق.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل مأمور مركز دار السلام إلى موقع الحادث، ترافقه قوة بحث جنائية، باشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق.

حصر وأسماء المصابين

ونتج عن الحادث إصابة كل من «عبدالله رمضان خلاف»، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«فهد حمدي علي»، 19 سنة، مصاباً بشتباه كسر بالكتف الأيسر، و«طارق مختار هلالي»، 45 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بضلوع الصدر، و«محمد علي حسانين»، 19سنة، مصاباً بكدمات متفرقه بالجسم، و«عصام شعبان السيد»، 30 سنة، مصاباً بكسر بالضلوع، و«محمد خليل عبداللاه»، 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، و«محمود حسن عبدالباري»، 26 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«علي شلقامي حسانين»، 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، و«حربي حسانين عرابي»، 54 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.