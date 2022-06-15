مصرع 3 وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب 15 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع 3 سيارات ملاكي على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

كان اللواء عمرو السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتصادم 4 سيارات ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ ومصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

العثور على جثة متعفنة في عقار بأسيوط

وفي واقعة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في وقت سابق، على جثة شاب متعفنة بأحد العقارات السكنية بمنطقة السادات التابعة لدائرة قسم أول أسيوط، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود جثة شاب يبلغ من العمر 35 عاما، داخل أحد العقارات بمنطقة السادات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وجرى تحُرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وبيان الأسباب التي أدت اوقوع الحادث.