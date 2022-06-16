اليوم.. استكمال محاكمة 53 متهما بالاستيلاء على 4 خطوط للمواد البترولية

تستكمل الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد في مجمع محاكم طرة، تحت رئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 53 متهمًا، على خلفية التهم المنسوبة إليهم، التي تضمن تكوين تشكيل عصابي بغرض الاستيلاء على عدد 4 خطوط لانتاج المواد البترولية.

التهم الموجهة إلى 53 شخصا في قضية الاستيلاء على المواد البترولية

ومن بين الـ53 متهما في تلك القضية عدد من رجال أعمال، مع أصحاب شركات مواد بترولية، بالإضافة إلى طبيب شهير وآخرين معهم، والتهم تشمل تكوين تشكيل عصابي من أجل الاستيلاء على عدد 4 خطوط كبرى في إنتاج المواد البترولية، وبترول يقدر بمئات من ملايين الجنيهات تحت تهديد السلاح الناري.

حيازة سلاح ناري «بندقية» وأسلحة نارية غير مششخنة

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية العديد من التهم بعد انتهاء التحقيقات، من بينها حيازة سلاح ناري «بندقية آلية»، وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، بالإضافة إلى أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة عبارة عن «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، كما أنهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر، وهي ما تستعمل داخل الأسلحة النارية التي سبق ذكرها جميعا.

إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية العديد من التهم الأخرى، منها إتلاف عدد 4 خطوط بترول كبرى عمدا، وهي الخطوط الآتية: «الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف»، التي يمكلها شركة أنابيب البترول؛ إذ أنهم أمدوا وصلات من جانب أنابيب البترول، وثبتوا بها محابس من أجل الاستيلاء على ما يمر بها من المواد البترولية، ما أدى إلى إتلافها، كما ترتب عليه تعطيل إمداد المنتجات البترولية، مع سرقة المواد البترولية التي تمكلها الشركة المذكورة.