«العرابي»: مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة بالتنسيق مع دول الجوار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ملفات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مثل تغير المناخ والحرب الأوكرانية الروسية، موضحًا أن كل دولة لديها حق في إدارة أمورها بالتماشي مع مصالح شعبها، وهذا ما تنفذه مصر في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن مصر تريد أن تكون محور الاستقرار والأمن والطاقة والغذاء، لافتًا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط ظهر منذ 3 سنوات من خلال رؤية استباقية تنفذها الدولة المصرية، التي عملت على الربط الكهربائي مع اليونان.

مركز إقليمي للطاقة

وأضاف «العرابي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء الأربعاء، أن مصر تركز على التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال التنسيق مع دول الجوار، خاصة بعد تحقيق مصر فائض في الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لذا لجأت إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الشراكة والتوازن بما يتوافق مع مبادئ وطموحات الدولة المصرية.

أهمية المذكرة الموقعة

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال في تصريحات صحفية اليوم، إن مذكرة التفاهم اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل تعمل على فتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير وطاقات الإسالة للغاز الطبيعي.