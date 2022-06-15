السيسي يرحب بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة الأولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 والتي تعتبر إطارا طموحا جرى التوافق عليه معا، لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات المقبلة لنضع الأساس لنقلة هائلة في التنسيق المؤسسي بين الجانبين على كل مسارات التعاون والقطاعات ويحقق الفائدة المشتركة للجانبين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، «شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزا خاصا على سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء في الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي».

الرئيس: اتفقنا على التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل

وتابعت: «اتفقنا على إرساء دعائم الشراكة الإستراتيجة بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية، وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة».