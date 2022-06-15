وزير التعليم: قدمنا 11.5 مليون امتحان إلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوازرة قدمت 11.5 مليون امتحان إلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي، لافتا إلى أن بعض الذين يهاجمون نظام الامتحانات أصبح لا دور لهم في وضع الأسئلة أو تصحيحها، بالإضافة إلى الذين يعتمدون على الثانوية العامة كمصدر دخل لهم بعدة طرق.

عدالة كاملة بين الطلاب

وأوضح شوقي، في تصريحات تليفزيونية، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي انتهت دون أي تدخلات بشرية في التصحيح مطلقا؛ بما يؤكد أن هناك عدالة كاملة بين الطلاب، والأسئلة الإلكترونية صريحة، ولا يوجد بها احتمال للخطأ، مشيرا إلى أنه لا يوجد بوزارة التربية والتعليم ما يسمى بحجب النتائج، ويتم إعلانها من خلال المدارس لجمعها على المقالي مع التيرم الأول لإعلان النتيجة كاملة، «وإن وجدت أي مشاكل بشأن حجب النتيجة فإنه حالات فردية، وهي مجرد محاولات ضغط يحاول بها البعض الضغط على الوزارة بالرغم من أن الرد واضح بشأن الامتحانات التي عقدت بشكل أكاديمي احترافي دون أي تدخل بشري».

دعم المناهج بمعلومات عن قضايا البيئة

وأشار شوقي، إلى أنه طلب من مصر خلال تنظيم قمة المناخ عقد لقاء رفيع المستوى بين وزراء التربية والتعليم لمعرفة ما تقوم به الحكومات عالميا بشأن قضايا المناخ في المناهج الدراسية من أجل جيل ملم بالقضايا الدولية، خاصة وأن مصر موقفها متميز بشأن القضايا البيئية؛ لأن المناهج تم تطويرها ودعمها بمعلومات عن قضايا البيئة والمناخ.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المناهج والأنشطة تتضمن موضوعات عن إعادة تدوير المنتجات لتوفير وعي بيئي مناسب للأطفال.