شوقي: الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من «القيم واحترام الآخر»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة «القيم واحترام الآخر».

نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد

وكتب وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد، والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر القادم وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية».

النظام الجديد يصل للصف الخامس الابتدائي سبتمبر المقبل

وتابع: «لذلك تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة القيم واحترام الآخر كما نرى في الأغلفة المرفقة».