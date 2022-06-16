ماذا يعني سعر الفائدة؟ بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

يعد قرار رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، من القرارات المهمة، التي تترقبها الأسواق والأفراد، لما له تأثير كبير على أغلب القطاعات والفئات، ويشهد العالم في الفترة الحالية معدلات فائدة مرتفعة، في ظل ارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساسا، توضح «الوطن» في هذا التقرير، ماذا يعني سعر الفائدة؟

ما هو سعر الفائدة؟

ويعني سعر الفائدة المبلغ الذي تقوم البنوك بفرضه على المقترض وهو نسبة مئوية من المبلغ المقترض، وفي نفس الوقت هو النسبة التي يحصل عليها عملاء البنوك على مدخراتهم من الشهادات والودائع.

دفع المستثمرين فوائد أعلى القروض

رفع أسعار الفائدة يعني دفع المستثمرين فوائد أعلى القروض، حيث يعقب قرار المركزي في أي دولة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك مما يرفع الفائدة على الودائع والقروض والشهادات ذات العائد المتغير.

السيطرة على معدلات التضخم

من شأن رفع معدلات الفائدة السيطرة على الأسعار المرتفعة وكبح جماح التضخم المرتفع، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل السيولة المالية المتداولة في الأسواق، وحذب أموال المودعين مع رفع الفائدة، مما يساعد على السيطرة على التضخم.

الإقراض والاقتراض

أسعار الفائدة تطبق على معظم معاملات الإقراض أو الاقتراض، حيث يحصل العملاء على قروض من أجل تمويل مشروع أو شراء سيارة أو منزل. أيضاً تحصل الشركات على قروض لتمويل الخطط الاستثمارية الخاص بها والتوسع في الأسواق عن طريق شراء أصول ثابتة وطويلة الأجل.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.