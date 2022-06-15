كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسواق المال؟.. خبير يوضح

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، بشكل غير متوقع، ما أثار الكثير من المخاوف التي تترتب نتيجة هذا القرار على الأسواق، ما سيدفع البنوك المركزية على مستوى العالم، إلى رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر على أسواق المال أيضا.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تأثير القرار على التداولات في البورصة المصرية.

الاستثمارات الأجنبية

تقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق مال، إن تأثير رفع الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية، سيكون على استثمارات الأجانب في البورصة، إذ من المتوقع أن يكون هناك تخارج لبعض المستثمرين الأجانب، ليس بسبب التوجه للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية فقط، ولكن بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، بسبب التغير السعري للدولار، ما يؤثر بالسلب على تعاملات الأجانب ويجعلهم يعيدون حساباتهم، خوفا من اختلاف أسعار الصرف عند الخروج باستثماراتهم وأرباحهم.

استثمارات العرب

أضافت «رمسيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار سيكون له تأثير على استثمارات العرب، بسبب اتجاههم إلى الاستفادة من رفع أسعار الفائدة في بلادهم.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ 41 عاما تقريبا، وجاءت الأرقام على خلاف التوقعات التي رجحت أن يبلغ المعدل 8.3%.