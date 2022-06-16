طارق شوقي: التركيز على الثانوية العامة يخلق حالة من القلق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك بعض الأمور التي نتفادى التحدث فيها، لافتا إلى أن هناك بعض الأخبار المتداولة المقلقة وغير الصحيحة، وخاصة في حالة عقد امتحانات مركزية، تثير قلق وحفيظة المستفيدين من الأوضاع السابقة، ومنهم المعتمدين على نجاح أبنائهم.

تطورات امتحانات الثانوية

وأوضح شوقي، في تصريحات تلفزيونية، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، كان إلكتروني موحد، فأصبح أشبه بالشهادة، بينما هي سنوات نقل عادية، لافتا إلى ان اولياء الأمور، يتعاملون مع الامتحانات بهذه الطريقة، نظرا لتقدم وتطور إجراءات الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات انتهت وظهرت النتائج، ونتيجة الصف الرابع الابتدائي مبشرة، وأولياء الأمور سعداء بها جدا.

مشكلات الأول والثاني الثانوي محاولات لإسقاط النظام الإلكتروني

وأشار شوقي، إلى أن مشكلات الأول والثاني الثانوي، محاولات لاسقاط نظام الامتحانات الالكتروني، لأنه يسحب البساط من آخرين كانوا يستفيدون من أشياء أخرى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقليل العنصر البشري في الامتحانات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، على الرغم من أن الامتحان المركزي حمل وعبء ثقيل على الوزارة، لكن الدولة حريصة على تغيير ثقافة التعلم في المرحلة الثانوية، «وضع الأسئلة تغير، وأصبح يتم من خلال بنك أسئلة في المركز القومي للامتحانات، ويتم التدريب على ذلك منذ 3 سنوات، للوصول إلى أفضل نتيجة في وضع الامتحانات».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظم الامتحانات الجديدة مختلفة تماما من خلال خبرات في تحديد الصيغة ومستوى الصعوبة وفهم مخرجات التعليم، مشيرا إلى ان من يقوم بوضع تلك الامتحانات يتم تدريبة بشكل احترافي، وبعد العمل لأكثر من 4 سنوات على هذه التجربة نجحت بنسبة 99.9%.