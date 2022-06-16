جلطات وكسور وعمليات جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ 4 من نجوم الفن

تعرض عدد من نجوم الوسط الفني لأزمات صحية، خلال الفترة الماضية، ودخل بعضهم المستشفيات، في حالة صحية سيئة، وتراوح التشخيص ما بين أمراض الشيخوخة والجلطات والعمليات الجراحية.

«الوطن» ترصد لكم تطورات الحالة الصحية لـ 5 من نجوم الفن.

أخبار تدهور حالة عبدالرحمن أبوزهرة غير صحيحة

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل حالة والده الصحية نافيًا الأخبار التي تم تداولها بشأن تدهور حالته الصحية.

ونشر أحمد أبو زهرة صورة لخبر غير حقيقي عبر حسابه الشخصي على «فيس يوك» وعلق: «الخبر طبعا كلام فارغ، ومافيش حد من أسرته قال الكلام ده نهائي، وده مثل بسيط اللي اقصده من كلامي»، مضيفًا: «مأساة التريند منذ تدهور حالة الوالد الصحية اللي تقريبا مصر كلها تعرفها من كتر ما الصحافة والمواقع والإعلام وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهي الإلحاح ده غير طبعا إن اللي اكتشفناه إن الكل لا يبحث إلا عن تريند والكل يبحث عن أنه يكون أول واحد يكتب خبر».

وتابع: «بينشر خبر أو ياخد أحاديث ومعلومات مني أنا أو أخواتي عن صحته بغض النظر عن ظروفه هو وصحته بجد وودون النظر لمدى الضغط العصبي اللي بنتعرض له احنا كأسرة.. المأساة في التريند بقي هي كمية الإشاعات اللي بتطلع وكمية الكلام الفارغ اللي بنقراه على لساننا إذا كنت أنا أو أخواتي وده طبعاً مصدر إزعاج كبير لينا كلنا».

ووجه رسالة إلى الإعلام قائلاً: «يا أهل الإعلام نرجو منكم تحري الدقة واحترام رغبة الأسرة في فترات الضغط الشديدة إذا كنا عاوزين نتكلم أم لا لأن مفيش حد ممكن يتخيل ولا يحس بالظروف اللي بيمر هو وإحنا بها».

محمد الحلو يمر بأزمة صحية صعبة

وكشف حمادة الحلو، نجل المطرب الكبير محمد الحلو، تطورات الحالة الصحية لوالده، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده تعرض لانسداد شرايين وتجلطات في ساقيه اليمنى واليسرى، متابعا: «رجليه الاتنين مبيقدرش يمشي عليها كويس، ولازم حد يسنده، عنده جلطات في القدمين، وعنده انسداد شرايين في اليمين والشمال، واحدة بنسبة 80 % والتانية أكثر من 80%».

وأوضح أن أزمة محمد الحلو الصحية بدأت بعد معاناته لفترة من آلام غضروف في ظهره خلال الفترة الماضية، متابعا: «للأسف كنا فاكرين إن التعب ده نتيجة الغضروف، وبعدين اكتشفنا أمس إنه عنده جلطات في رجله، واللي اكتشف ده دكتور صاحبه بالصدفة».

كما أشار إلى أن هناك عددا من الأطباء الذين تابع معهم الحلو حالته خلال الفترة الماضية، أخبروه أن السبب الرئيسي في انسداد الشرايين يرجع إلى حصوله على جرعة لقاح كورونا، متابعا: «بدأنا دلوقتي نتحرك والدكتور حاليا بيشوف التقارير الطبية لتحديد موعد إجراء العملية الجراحية».

وأوضح أنه من المتوقع أن يجري والده عملية تركيب دعامات في ساقيه يوم الجمعة المقبل أو الأحد، وذلك وفقا لقرار الطبيب المعالج.

عمرو عبدالعزيز خضع لعملية جراحية

وأجرى الفنان عمرو عبدالعزيز، عملية جراحية، منذ قليل، بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، دون أن يوضح تفاصيل العملية.

ونشر عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، صورة له من المستشفى، وعلق عليها قائلاً: «صباح الفل.. عملية صغنونة كده وإن شاء الله تعدي، دعواتكم بالشفاء».

رشوان توفيق يتعرض لكسر في قدمه

وكشفت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، عن إصابة والدها بشرخ في قدمه، ووضعها في الجبس لمدة شهر تقريبًا، لحين تماثله للشفاء.

ونشرت هبة رشوان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية برفقة ابن شقيقه، مُعلقة عليها بقولها: «الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه».

وأضافت ابنة رشوان توفيق: «النجم نجم برضه.. لازم الصورة حتى لو في الجبس 30 يوم.. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بالسلامة».