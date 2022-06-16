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«شاهين» رئيسا لمصر للطيران للخدمات الأرضية.. و«جاسر» للشحن الجوي

كتب:

أيمن حمزة
09:38 ص | الخميس 16 يونيو 2022
الطيار عمرو أبوالعينين

الطيار عمرو أبوالعينين

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف أحمد شاهين، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، خلفا للمهندس مسعد موسى، الذي وجّه إليه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.

تكليفات جديدة في مصر لللطيران

وكان أحمد شاهين، يشغل عدّة مناصب، آخرها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

كما أصدر أبوالعينين، قرارا بتكليف الطيار جاسر حسين، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران لـ الشحن الجوي والعضو المنتدب خلفًا لأحمد شاهين، وكان جاسر يشغل عدّة مناصب، آخرها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.