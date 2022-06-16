640 معتقلا إداريا في فلسطين يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ167

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ167 على التوالي في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيده للجريمة عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ نادي الأسير ذكر أنّ من بين المعتقلين الإداريين معتقلتين وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى قاصر وهو أنس أبو الرب البالغ من العمر 17 عامًا من مدينة «جنين» الفلسطينية.

ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ

ووفقًا لما نقلته الوكالة عن نادي الأسير، فإنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيًا في اتساع دائرة الاعتقال الإداري.

150 أمر اعتقال إداري

وبيّن نادي الأسير، أنّ الاحتلال أصدر نحو 750 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر مايو.