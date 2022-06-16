«الشباب والرياضة» و«العمل الدولية» تنظمان ملتقى توظيفي للشباب خلال أيام

تحت شعار «مشروع شباب للمستقبل»، أعلنت الإدارة العامة لمشروعات الشباب بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنظيم ملتقي توظيفي للشباب بشركات القطاع الخاص، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ومن المقرر أن يبدأ ملتقى التوظيف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوم 21 يونيو بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساءً.

ملتقى توظيف «مشروع شباب المستقبل»

ويهدف ملتقى توظيف «مشروع شباب المستقبل» إلى توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب والمساعدة على قضاء البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في إقامة ملتقيات توظيف تجمع الجهات التي توفر فرص عمل في مكان واحد تيسيرا على الشباب في عمليات الوصول إليها والتقديم بها.

يشارك في الملتقى عدد كبير من شركات القطاع الخاص في مجموعة من المجالات المختلفة والمتنوعة من أجل خلق أكبر فرص لتوظيف الشباب خلال الفترة المقبلة.

فرص عمل للمصريين والوافدين

كما يوفر الملتقى فرص عمل للمصريين والوافدين بمصر، ويتضمن جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل، بالإضافة إلى شرح وتوضيح طرق الاستفادة من تطبيق «مهاراتي» للهاتف المحمول، والذي أطلقته الوزارة مع منظمة العمل الدولية في مارس 2022، بهدف توفير الدعم الدائم للشباب بمختلف الفئات العمرية لدخول سوق العمل.

مزايا تطبيق «مهاراتي»

فيما يوفر تطبيق «مهاراتي» على متاجر التليفونات المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد والـIOS باللغتين الإنجليزية والعربية، يعمل على مساعدة الشباب في رحلة البحث عن الوظائف المناسبة، من خلال مجموعة من التطبيقات العملية التي تعمل على اكتشاف المهارات، وإعداد السيرة الذاتية وتعديلها للتناسب مع إعلانات الوظائف المختلفة، فضلًا عن أن التطبيق يستخدم تقنية الواقع الافتراضي ليتمكن الشباب من محاكاة المقابلات الشخصية الشباب واتقانها في إطار شبه حقيقي.

مشروع شباب المستقبل

يذكر أن مشروع «شباب للمستقبل» يهدف إلى تحسين فرص المعيشة للشباب المصري وشباب الوافدين، من خلال رفع مهاراتهم وتعزيز فرص الحصول على عمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، من خلال التعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.