لو بتدور على شغل.. تفاصيل الملتقى التوظيفي المصغر من الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن الملتقى التوظيفي المصغر بمركز التعليم المدني بالقاهرة.

ويأتي التعاون بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة للمرة الرابعة من أجل تسهيل البحث عن وظائف للشباب من خلال جمع شركات كثيرة في مجالات مختلفة داخل مكان واحد على أن يكون في انتظار الشاب مسؤول توظيف من كل شركة، فضلا عن إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.

ويمكن للشباب وفق الوزارة التسجيل عبر هذا الرابط، إذ أن اليوم التوظيفي المصغر سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 4 يونيو 2022 في تمام الساعة 2 ظهرا ويستمر حتى 7 مساءًا داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة والذي يمكن الوصول له من خلال هذا اللوكيشن.

الوظائف المطروحة في الملتقي التوظيفي

وجاءت تفاصيل أبرز الوظائف المتاحة عبر وزارة الشباب والرياضة والمطروحة خلال الملتقي التوظيفي المصغر على النحو التالي:

- وظيفة 4- Etisal International «اتصال إنترناشونال».

- وظيفة UI Graphic Designer.

- وظيفة Mobile Application Developer.

- وظيفة Software Developer.

- وظيفة System Engineer.

- وظيفة System Admin.

- وظيفة Senior Software Engineer.

- وظيفة Senior Database Administrator.

- وظيفة .NET, Senior Specialist.

- وظيفة .NET, Analyst.

- وظيفة Full Stack, Senior Specialist.

- وظيفة Full Stack, Analyst.

- وظيفة Data Architect, Senior Specialist.

- وظيفة Data Architect, Analyst.

- وظيفة Cloud Infrastructure, Senior Specialist.

- وظيفة Quality Assurance, Senior Specialist.

- وظيفة Cyber Security, Senior Specialist.

- وظيفة Mobile Application, Senior Specialist.

- وظيفة UI Graphic Designer, Senior Specialist.

- وظيفة Online Store Manager (E-Commerce).

- وظيفة Key Account Manager.

- وظيفة Social Media Manager.

- وظيفة Senior Graphic Designer.

- وظيفة Digital Media Buyer (E-Commerce).

- وظيفة Personal Assistant to CEO.

- وظيفة Content Creator.

- وظيفة Social Media Specialist.

- وظيفة SEO Specialist.

- وظيفة Program Manager.

- وظيفة Reel Creator (0-1 year).

- وظيفة Instructional Designer.

- وظيفة Business Intelligence Analyst.