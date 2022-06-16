«الإفريقي للتصدير والاستيراد»: دعمنا تجارة القارة بـ20 مليار دولار

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إنه لا تستطيع في إفريقيا حمل بضائع وسلع من القاهرة إلى كيب تاون، لافتًا إلى أن هناك قيود كثيرة أثناء مرورها بعدة مدن.

وأضاف أورواما في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المعايير الخاصة بالبضائع المستخدمة في كينيا تختلف عن تلك الموجودة بالسنغال، مشيرًا إلى أن المعايير المتبعة ليست واحدة.

دعم اتفاقية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا

ولفت رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى سعي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للإجابة على هذه التساؤلات، من خلال دعم اتفاقية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا.

وأشار أورواما إلى أن قسم التجارة الإفريقية أنفق ما يزيد عن 20 مليار دولار في دعم التجارة الإفريقية بالأعوام الخمسة الماضية، لافتًا إلى تخطيط البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بفضل زيادة رأس المال الذي هو بصدد الحدوث، موجهًا شكره لحملة الأسهم المصريين على دعمهم.