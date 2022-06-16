السيسي: إيجاد بنية أساسية قارية أول تحدٍ لإفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أول تحدٍ بالقارة الإفريقية هو إيجاد بنية أساسية قارية، «قلت الكلام ده كتير وبكرره في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والأمل في إفريقيا، وحلم الناس.. في القارة اللي فيها أكبر نمو سكاني وأكبر حجم لشباب قارات العالم، بنتكلم عن مليار ونصف تقريبا وبنقول في 2050 نصل لـ2.5 مليار أو أكثر».

وأضاف: «يا ترى أحلام الشباب دي تتحقق إزاي وإحنا مش قادرين نروح لأثيوبيا بالقطر أو كينيا، ومش قادر أروح بالطريق أو السكة الحديد، ومفيش موانئ توصلنا ببعضنا ومفيش سكة حديد توصلنا ببعضنا».

السيسي: السياسيون معنيون بتنفيذ أي تخطيط على حسب قدرتهم الاقتصادية

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، «حد يقولي أعملوا.. السياسيين معنيين بتنفيذ أي تخطيط على حسب قدرتهم الاقتصادية، وإذا كانت أوكرانيا بتطلع 60 مليون طن قمح، وهي مساحتها 600 ألف كيلو متر مربع، بس تفتكروا الدولة دي علشان توفر وتدي منتجات زراعية لكتير من دول العالم، ده اتعمل علشان إرادة سياسية ولا قدرات على الأرض؟».