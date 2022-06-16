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محمود مسلم

السيسي عن قوة الدول العشرين الكبرى: «طيب الباقي يروح فين؟»

كتب:

شريف سليمان
11:40 ص | الخميس 16 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «تحدثتم من خلال منظور الاقتصاد وقدرة البنوك ومساراتها، نتحدث عن حلم أفريقيا منذ سنوات طويلة حتى 2063، ومن هنا سأتحدث من منظور الدولة، كيف يمكنها تحقيق كل ذلك».

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «ازاي الكلام اللي بيتقال ونكرره في كل مناسبة مبيتحققش، وإيه الفاصل بين الواقع الي عاوزين نغيره، والرؤية اللي بتستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه في أفريقيا والعالم كله؟».

مجموعة العشرين

وتابع الرئيس السيسي، أنّ المقارنات والبيانات تمنحنا فرصة التعرف على الحقائق والاستنتاجات والأهداف، موضحا: «مثلا، حين تحدّثنا عن مجموعة العشرين، فهناك 20% من دول العالم فقط التي تستطيع من خلال قدراتها الصناعية والاقتصادية أن يتم وضعها في هذه المرتبة دي، أين تذهب باقي الدول؟».

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بقلم شريف سليمان