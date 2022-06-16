السيسي: البنية الأساسية في مصر تكلّفت 500 مليار دولار في آخر 7 سنوات

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قدرة البنية الأساسية في أفريقيا على تلبية طموحات وآمال الشعوب، قائلا: «لما اتكلمنا عن بنية أساسية في مصر عشان نشتغل للأفضل، احتجنا حوالي 500 مليار دولار خلال 7 سنوات، على مساحة 12% من أرض مصر».

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «كم تتكلف هذه المشروعات في أفريقيا؟، وإذا كنا نريد تغيير وجه القارة ونجعلها قادرة على تلبية آمال وطموحات شعوبها وشباب نحتاج إلى بنية أساسية في القارة مثل الطرق والموانئ والمطارات والكهرباء، فكم يتكلف الأمر، ومن أين نأتي بالأموال، ومن الذي بإمكانه الأنفاق؟».