السيسي: الاستقرار لو غاب عن دولة اوعوا تطلبوا منها إنها تتقدم أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمن والاستقرار هما الأساس والركيزة لأي تغيير مناسب للدول، وإن لم يتم تحقيقهما، فإن القطاع الخاص لن يستثمر، كذلك القطاع الأجنبي، مستطردًا: «يستثمر في بلد مش متطمئن لها إزاي؟! يستثمر ف بلد فيها عدم استقرار ومفيهاش أمن إزاي؟!».

وأضاف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «الاسقترار لكي يتحقق مشكلة أخرى، وهي أن الناس عايزة واللي عاوزاه قد لا تكون الدولة قادرة على تحقيقه على الأقل في منظور زمني مناسب، وبالتالي محتاج زمن مش إرادة أو خطط».

وتابع: «كم دولة أفريقية تصنف من بين أول 20 دولة على مستوى العالم (مجموعة العشرين).. الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة، أوعوا تطلبوا منها إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم، مليش دعوة إزاي تحقق هذا الأمر، لكنه قد يكون بسبب عدم وعي الناس أو مخطط أو استهداف، فيه استقرار يبقى فيه أمل، مفيش استقرار يبقى مفيش أمل، حتى القطاع الخاص لو قلت لهم تعمل مشروع، هيقول لو مش مطمئن للبلد هروح بلد تانية.. دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها».