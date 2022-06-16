الإفريقي للتصدير والاستيراد: دعمنا البنية التحتية بالقارة بـ2 مليار دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن المستقبل مشرق دون شك، لافتًا إلى دعم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للمقاولين الأفارقة، للقيام بمشروعات البنية الأساسية في إفريقيا.

وأضاف أورواما في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، أي منذ 4 أعوام تقريبًا، تم تقديم ما يزيد عن 2 مليار دولار لدعم مشروعات عديدة.