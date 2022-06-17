ضمن حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا بالشرقية اليوم

كشفت وزارة الصحة عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم بمحافظة الشرقية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه من المقرر أن تتضمن القافلة الطبية تخصصات «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية

وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية، كالكشف والعلاج مجانا للمواطنين دون تحملة المواطن أي أعباء مالية، فضلا عن قيام القوافل الطبية بإجراء التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين بها، مشيرة إلى القوافل الطبية تشمل صيدليات لصرف العلاج مجانا، وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين المشاركة في القوافل الطبية مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، ومكتسبات الدولة التي حققتها خلال الجائحة.

الخط الساخن للقوافل الطبية

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية تتغير من محافظة إلى أخرى، لضمان وصول القوافل الطبية لكافة المناطق النائية بالمحافظات جميعا، مشيرة إلى إمكانية معرفة مكان القوافل الطبية من من خلال الخط الساخن الخاص بالقوافل الطبية 15353 لمعرفة أماكن القوافل الطبية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الوضع الوبائي للفيروس حيث يشهد انخفاضا ملحوظا من حيث الإصابات والوفيات.