طارق عامر: الإصلاح الاقتصادي جنّب مصر صدمات الأزمات العالمية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، تسبّبت في زيادة الأسعار، وارتفاع أسعار الوقود وتضاعفها وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية والأمن الغذائي، حيث تعتمد مصر اعتمادا كبيرا على المواد الاستراتيجية الغذائية.

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف عامر، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ساهم في حماية الاحتياطيات، واستطاعت مصر أن تعيد تنظيم التجارة الخارجية تدريجيا بأسلوب لا يؤثر على الانتاج، بحيث يتم توظيف وإعطاء الأولوية من النقد الأجنبي للمواطن، واحتياجات المواطن والمجتمع، حيث تحتاج هذه الظروف لإعادة تنظيم مواردنا من النقد الأجنبي.