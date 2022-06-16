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عاجل.. القبض على نقاش رقص داخل أحد المساجد

كتب:

محمد بركات
11:53 ص | الخميس 16 يونيو 2022
المتهم

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب كان يغني ويرقص في أحد المساجد، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يغني بأحد المساجد.

مقطع فيديو لشاب يرقص في مسجد

عقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يغني ويفعل بعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد، وكانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله واستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

ضبط نقاش يغني في مسجد

وأمكن تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو «نقاش – مقيم بالقليوبية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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