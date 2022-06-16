السيسي: بعض دول إفريقيا تمتلك 200 مليون فدان صالحة للزراعة لكن ينقصها الإمكانيات

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن القدرات الأوكرانية في تصدير الغذاء للعالم، موضحا أن هذا يأتي في ضوء الإمكانيات المتوفرة على الأرض لدى دولة أوكرانيا، «عندهم البنية الأساسية المطلوبة للزراعة، من كهرباء وطرق ومصارف وتكنولوجيا للزراعة المتقدمة وحتى الصوامع الموجودة بتشيل 5 ملايين طن، وهو حجم التصريف الشهري للدولة دي قدام الطلب للعالم، عاملين بنية أساسية هائلة، على مدى كام سنة معرفش.. بتكلفة قد إيه معرفش؟.. لكن في النهاية علشان دولة زي أوكرانيا تحقق ده.. طيب ما فيه دول بالقارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة كبيرة بالقارة الإفريقية».

السيسي: لابد من وجود كهرباء لكي تتمكن الدول من الزراعة

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، «حد من زمايلنا الموجودين هنا يعرف إني علشان أزرع مليون فدان محتاج يكون فيه كهرباء تتكلف أموال ضخمة، وطرق وسكة حديد عاوزة أموال ضخمة، وعاوزة التكنولوجيا الزراعية الحديثة بأموال ضخمة علشان مليون فدان، مش علشان أتكلم على 25 و30 مليون فدان أو أكتر في دول جنبنا، ومبحبش أذكر أسماء دول علشان منتألمش من حاجة، لكن عندنا أشقاء عندهم 200 مليون فدان قابلين للزراعة، وبنتكلم عن الموضوع ده بقالنا 50 سنة، متزرعوش ليه؟.. لأن المطلوب مش موجود ودي القضية».