السيسي: الدول الإفريقية تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لبنية أساسية صناعية قوية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضية الأساسية في القارة الإفريقية هي الواقع الموجود والقدرة على تغييره، «علشان تزرع مليون فدان بنتكلم في 150 مليار جنيه و200 مليار جنيه يعني 35 مليار دولار، وبقول لأي حد بيسمعني أوعوا تفتكروا إني بقول أرقام وخلاص.. دي أرقام أنا بدير العمل بيها في مصر هنا، يعني الكلام اللي بتكلم عليه ده واقع أنا بعيشه علشان أحول مليون فدان من أرض غير قابلة للزراعة لأرض قابلة للزراعة بتكلم في الأرقام دي».

السيسي: الصناعات تحتاج إلى كهرباء ومواصلات وأموال ضخمة

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، «القضية مش قضية وجود موارد طبيعية، النهاردة لو حبين تروح لأي دولة من دولنا الإفريقية علشان تعمل صناعة أولية قيمة مضافة للحديد أو النحاس، عاوز الكهرباء، وعاوز المصنع والطرق والسكة الحديد اللي توصلك للموانئ علشان الحاجة دي بعد ما تتصنع وتتحول من مادة خام لقيمة مضافة، أموال واستثمارات ضخمة جدا، فأول عقبة هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية».