«البنك الأفريقي»: فخورون بمشاركة مصر في أعمال البنية التحتية بالقارة

أبدى الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فخره واعتزازه بمشاركة شركة المقاولون المصريون في أعمال البنية التحتية بقارة أفريقيا، واصفًا إياها بـ «الشركاء الأقوياء».

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة المقاولون المصريون تساهم في مشروعات البنية الأساسية والمحورية بعموم أفريقيا، مشيرًا إلى أن عقود المقاولات للشركة المصرية تبلغ حوالي 2,9 مليار دولار بأفريقيا، وتستهدف تطوير مشروعات في تنزانيا لتوليد الكهرباء، إذ تولد ما يزيد عن 2 ميجا وات من الكهرباء.

«أورواما» يشكر الشركات المصرية المساهمة بمشروعات أفريقية

ولفت رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد إلى مساهمة المقاولون المصريون في إنشاء محطات طاقة بجنوب السودان والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى محطات طاقة في أنجولا وزامبيا، والكثير من المشروعات من هذا القبيل.

وشكر «أورواما» الشركات المصرية المساهمة في المشروعات الأفريقية وأختص منها شركة حسن علام وشركة السويدي وأوراسكوم ووادي دجلة، لافتًا إلى الدعم الذي يقوم به البنك لمقاولين آخرين في أنجولا وبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في غرب أفريقيا.