السيسي: والله يا رب لو أعطتني ما هسيب دولة إلا وأساعدها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التكامل ليس إرادة سياسية فقط، لكنه فهم لقدراتنا المشتركة ومدى النفع الذي سيحدث إذا تكاملت دول القارة، متابعا: «بحلم لأفريقيا، لأنهم ناس من حقهم يعيشوا وتكبر ويحققوا أحلامها وأحلام شبابها».

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «والله يا رب لو أعطتني ما هسيب دولة إلا وأساعدها، لازم تكون قلوبنا كلنا على قلب بعض، ونتجاوز أي خلافات أو مشاكل عشان نغير الواقع إلى مستقبل أفضل».

أفريقيا أمانة في رقبتكم

وتابع الرئيس: «أرجو إنّي مكونش أطلت عليكم الـ3 دقائق اللي أستاذة دينا (يقصد الإعلامية دينا سالم مقدمة الجلسة) كانت حريصة عليهم، وأقول لمجتمع المال والمصارف، أفريقيا أمانة في رقبتكم، والمليار وشوية مواطن أمانة في رقبتكم».