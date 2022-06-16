تدشين أعمال تطوير قرية الفارسية بإسنا ضمن «حياة كريمة»

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد من الفعاليات اليوم، بمناسبة البدء في إعادة إعمار قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حضر فعاليات تدشين إعمال تطوير قرية الفارسية، محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأحمد إسماعيل كبير استشاريين التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية باي فينانس، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ومجلس أمناء المؤسسة، وعدد من قيادات أي فاينانس، ورئيس مركز إسنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر.

تشطيب 20 منزلا وتسليم 30 أسرة مراكب صيد

أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر، بالتعاون مع اي فاينانس، تتضمن هدم وإعادة بناء وتشطيب عدد (20) منزلا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة عدد (10) منازل، وتسليم عدد (30) أسرة مشروع «مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة ومستلزمات الصيد»، وأن فعاليات الغد ستتضمن تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال مكافحة العمى تشمل توقيع الكشف الطبي، وتوزيع الأدوية اللازمة (القطرات)، وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات العيون، تمهيدا لإجراءها، وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية، تمهيدا لتسلميها، كما يتم توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا داخل القرية.

وأشار زمزم، إلى أن صناع الخير، ستستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة، وخبرات تقنية جيدة في تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا، من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية تحسين ودعم حياة المواطن، التي تلعب دور فعال في إنجاح استراتيجيات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، على أكبر قاعدة من المستفيدين، والعمل على تحسين جودة حياتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوفير السكن الكريم والعمل اللائق والصحة الجيدة.

تطوير الريف المصري

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنيه لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك من خلال المسئولية المجتمعية التى تلتزم بها المجموعة تجاه المساهمة بفاعلية في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفق رؤية الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سرحان، إلى أن اي فاينانس اختارت أن تدعم مشروع إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا من خلال دعم تنمية وتطوير قرية الفارسية، إيمانا من المجموعة بحق كل مصري أن يحيا حياة كريمة، وأن إعمال إعادة الإعمار تنوعت بين الاهتمام بالسكن، من خلال إعادة الإعمار المنازل المتهالكة بشكل كامل أو رفع كفاءة ما يحتاج رفع كفاءة، وتقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي لسكان القرية، والمتاح من حولهم، وقد تمثل فى مشروع مركب للصيد مجهزة بمحركات سرعة ومستلزمات الصيد، فضلاً عن إطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف على أهل القرية.