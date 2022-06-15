منسق حياة كريمة بالشرقية: الانتهاء من تنفيذ 45 مدرسة في 41 قرية

قال سعيد عباس، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية، إن نسبة تنفيذ المشروعات في المحافظة تخطت 60% بإجمالي 724 مشروعًا في المحافظة، مبينًا أن الأعمال تجري على مستوى البنية التحتية، ومختلف المناحي الحياتية التي تخدم المواطن المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة تركز على بناء الإنسان المصرية، وهذا ما يتم في مركز الحسينية، مؤكدًا أن هناك 29 مركز شباب أنشئت ورفع كفاءة الآخرين، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء الشهر الحالي سيتم الانتهاء من كل المشاريع المتعلقة في مراكز الشباب والرياضة.

عدد المدارس

وأضافت «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية Extra News، أن المرحلة الأولى تكون لمدة سنة، مبينًا أنه سيتم الانتهاء منها في هذا الوقت المقرر مع وجود بعض المشاريع ستسكمل بعد سنة بفترة وجيزة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 45 مدرسة في 41 قرية، ويتبقى 3 مدارس فقط، مبينًا أن هناك صيانة تمت إلى 59 مدرسة وستنتهي قبل 30 يونيو الجاري.

القرى المستهدفة

وأوضح منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية، أن الأجهزة المعنية والتي تشمل الأبنية التعليمية ومحافظة الشرقية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتكامل من أجل تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة، مبينًا أنه تم الانتهاء من مشروعات في 28 قرية من أصل 41 قرية بمحافظة الشرقية، وهذا يمثل تحدي كبير أمام الدولة في ظل تنفيذ الشبكات الداخلية والوصلات الداخلية للدولة.