درجات الحرارة اليوم الخميس 16-6-2022 على مصر.. تصل لـ40 على هذه المدن

يبحث الكثيرون عن درجات الحرارة اليوم الخميس، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يبدأ رسميا 21 يونيو الجاري، وأعلنت الهيئة للعامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس المتوقعة في كل مدن جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس الموافق 16 يونيو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة على كل الأنحاء، على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 21

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 40 27

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22

حالة الطقس اليوم الخميس

أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارةعلى جنوب سيناء والبلاد، وشمال الصعيد.

بينما تكون حالة الطقس خلال ساعات الليل معتدلة على كل الأنحاء، أما عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، فتنشط الرياح مساءً على كل الأنحاء.