حالة الطقس غدا الخميس 16-6-2022 في مصر.. حار نهارا ونشاط للرياح ليلا

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس الموافق 16 يونيو، في كل المدن بجمهورية مصر العربية، وذلك في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل.

حالة الطقس غدا الخميس

يقول خبراء الأرصاد إن طقس غد الخميس، سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، وشمال الصعيد.

وتكون حالة الطقس خلال ساعات الليل معتدلة على كل الأنحاء، أما عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، فتنشط الرياح مساء على كل الأنحاء.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فتكون بين معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كل الأنحاء، على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 21

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 40 27

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22