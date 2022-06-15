الأرصاد تكشف عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

امتداد لمنخفض جوي

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، هدير أبوزيد، ومنة الشرقاوي، أنّ هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يجعل الأجواء في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، وفي فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على الأنحاء كافة.

ارتفاع الحرارة بداية من السبت

وتابعت: «في الساعات المتأخرة من الليل تكون الأجواء لطيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، ومع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، تقل نسب الرطوبة في الجو، ما يساعدنا على الإحساس بالأجواء المعتدلة خلال فترات المساء، وستستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، ولكن بداية من يوم السبت سترتفع درجات الحرارة بواقع درجة إلى 2 درجة مئوية وستكون غير ملحوظة».

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 23

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 32 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 23

رأس حدربة 32 24