تحرير 191 محضرا للامتناع عن توريد القمح للصوامع والشون في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 67 محضرا جديدا للامتناع عن توريد كميات من محصول القمح، فضلا عن المزارعين الذين قاموا بتوريد كميات صغيرة بالرغم من زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح، ليصل إجمالي عدد المحاضر إلى 191 محضرا.

وفي وقت سابق، حُرر 17 محضرا لأقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للموسم الجديد، وذلك بغرض الاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

منع تداول القمح المحلي في الأسواق

وأكد «الداودي» ضرورة الالتزام بكل القرارات الوزارية والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلي أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، مشددا على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

تكثيف الحملات الرقابية

كما وجه محافظ قنا بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف محافظ قنا انه يتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة، منظومة التوريد، للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين، لتحقيق الكميات المستهدفة، كما ناشد المحافظ المزارعين سرعة توريد كميات القمح كاملة للجمعيات الزراعية، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

ومن جانبه، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن اللجان المشكلة من قبل محافظ قنا تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.