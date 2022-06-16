مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. تعرف على التفاصيل النهائية

مع بدء العدد التنازلي لامتحانات نهاية العام للصف الثالث الثانوي، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقاً للجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادات المديرية لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، بناءاً على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، ينطلق ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة الدور الأول للعام الدراسى 2021 /2022 يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

190 لجنة على مستوى محافظة الجيزة و16 مركز توزيع أسئلة

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 78777 طالب وطالبة بواقع 38140 طالب وطالبة للشعبة الأدبية و28713 طالب وطالبة لشعبة علمي علوم و11924 طالب وطالبة لشعبة علمي رياضة .

وبلغ إجمالي عدد اللجان 190 لجنة على مستوى محافظة الجيزة و16 مركزا لتوزيع الأسئلة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

61 استراحة في امتحانات الثانوية العامة 2022

كما أكد «سلومة»، تجهيز عدد 61 استراحة بينها 39 استراحة رجالي، 22 استراحة سيدات، وبلغ عدد الأسِرة 1258 سريرا ومعاوني الخدمات 164 عاملا فضلا عن تزويدها بكافة وسائل الراحة .

وقال مدير تعليم الجيزة، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكلة .

عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية

وأكد على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد عدم دخول الطلاب داخل اللجان دون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .