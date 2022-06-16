رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع الطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها بداية من الإثنين المقبل، قائلا: «على جميع الطلاب عدم كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم الذي سيتم توزيعه في اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، ويجب تسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج به من اللجنة، وأسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي جزئيات مقالية».

وطالب الطلاب بالمذاكرة الجيدة والاستعداد الجيد لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، والابتعاد عن الغش الإلكتروني، لأن الغش سيضر صاحبه.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2022 الإثنين المقبل

وأكد وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانانات.

منع دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحمول

وأوضح «شوقي»، أن 707 ألف و992 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية والتي ستعقد بها الامتحانات والبالغ عددها 2089 لجنة معقمة تماما ضد جائحة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أى أجهزة إلكترونية «التليفون المحمول - سماعات البلوتوث».

إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن رصد بعض التحويلات الخاصة بالطلاب من مدرسة إلى مدرسة أخرى في محاولة للاستفادة من الغش، قائلا: «وضعنا إجراءات مشددة لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان، ولن يتم السماح به، وجميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة، لتحقيق مبدأ المساواة بين جموع الطلاب»، مؤكدا أنّ الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع حدوث أية معوقات أثناء سير الامتحانات.