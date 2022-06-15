اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية قبل انطلاقها بأيام

يؤدي نحو 650 ألف طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الاثنين المقبل، في المواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من الشهر ذاته، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي يوم 21 يوليو المقبل.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، جموع الطلاب بعدم حيازة التليفون المحمول، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى لا يتعرض أى طالب للحرمان من الامتحانات، منوها بأن جميع اللجان الامتحانية، سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية.. يبدأ 20 يونيو

1- يوم الإثنين 20 يونيو الجاري عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

2- يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري عقد امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

3- يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 في مادة اللغة العربية.

4- يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

5- يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 في مادة الكيمياء، علمى علوم ورياضة.

6- يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

7- يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

8- يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

9- يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

10- يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

11- يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة.