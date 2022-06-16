«طارق شوقي» يعلن إجراءات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عقد الأربعاء، لقاء عبر «الفيديو كرانفس»، مع رؤساء اللجان ومديري المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية التعليمات الزظارو النهائية بشأن إدارة لجان الامتحان وآليات التعامل مع الطلاب، خلال امتحانات الثانوية العامة.

توجيه رؤساء اللجان بتفادي مشتتات الطلاب

وأوضح شوقي، في تصريحات تلفزيونية، أنه وجه رؤساء اللجان بتفادي أي أشياء من شأنها تشتيت تركيز طلاب الثانوية أثناء أدائهم الامتحانات ومنها تجنب تواجد الأهالي بجانب أسوار المدارس التي ستشهد انعقاد لجان الامتحانات.

مواجهة أي نوع من أنواع الغش في اللجان

وأشار شوقي، إلى أنه أكد خلال اجتماعه بالمديرين على التشديد في مواجهة أي نوع من أنواع الغش في اللجان وعدم السماح به نهائيا، مع ضرورة التعامل مع الطلاب بطريقة هادئة للحد من التوتر «بنحاول نعمل جو صحي للطلاب داخل اللجان»، مضيفا أن الوزارة تحاول قدر المستطاع التخفيف من توتر الامتحانات على الطلاب وتجعل الامتحانات تيسر بشكل طبيعي وانسيابي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وكذلك التعليم الفني، لافتا إلى أن عددهم وصل إلى 24 مليون طالب بشكل طبيعي وبنتيجة مفرحة للجميع، مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة لمن يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة ومع تطبيق القانون على الطالب وعلى كل من يثبت مساعدته له في الغش.