«التعليم» تنظم مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية لتنمية مهارات الطلاب

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية «Championship MOS World» من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

المسابقة تستهدف الطلاب من سن 13

وأكدت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، أن هذه المسابقة تستهدف الطلاب من سن «13 إلى سن 18 عاما» بالمراحل التعليمية المختلفة، وتمت على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولى «التمهيدية» والتي اشترك بها ما يقرب من عدد 3500 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم بالمديريات التعليمية.

اختيار أفضل 150 طالبا

وأوضحت الدكتورة فتحية خيري، أنه سيتم اختيار أفضل 150 طالبا على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجه تم الحصول عليها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن المرحلة النهائية يتم فيها إجراء اختبارات التصفيات النهائية لاختيار أفضل 6 طلاب، وذلك باستضافة الطلاب الفائزين في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة في الفترة من يوم الإثنين 20 يونيو 2022 إلى الأربعاء 22 يونيو 2022.