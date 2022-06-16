أرقام للإبلاغ عن مخالفات في شواطئ الإسكندرية.. «عشان محدش يستغلك»

خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، 8 أرقام وخطوط للرد على شكاوي رواد وزوار شواطئ الإسكندرية، وذلك للتصدي لكافة التجاوزات والمخالفات من قبل مستأجري الشواطئ، والعمال ومنع استغلال المصطافين خلال الموسم الصيفي الحالي، وتفادي أخطاء الموسم الماضي.

«السياحة والمصايف» توجه رسالة للزوار

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، زوار المدينة بالتواصل والإبلاغ عن أي مخالفات على الخطوط التي تم تحصصيها لاستقبال الشكاوى مع التواجد في الشاطئ، لحصول الشاكي علي حقه كاملاً ومجازاة العامل المخالف فورياً.

8 أرقام للرد على شكاوى رواد الشواطئ

وحددت الإدارة عدد من المخالفات على شواطئ الإسكندرية والتي تتمثل في فرض إكراميات أو فرض أسعار أزيد من المقررة لتذاكر دخول الشواطئ أو وجود أي مخالفة أخرى على الشواطئ.

وحددت أرقام استقبال الشكاوى التي تتم على شواطئ القطاع الشرقية حيث بداية من شاطئ طاحونة المندرة وحتى شاطئ رأس التين الغربي، وهي: «01289252668/01270746490/01501297888/01119555946».

أرقام بلاغات شواطئ غرب الإسكندرية

أما الخطوط المخصصة للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين على شواطئ القطاع الغربي هي: «01220030103 /01225267276/ 01222265034/ 01203986324».

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه سيتم فصل أي عامل نظافة يثبت أنه حاول إجبار رواد الشواطئ على دفع مبالغ إضافية، أو الحصول على إكرامية نظير تقديم الخدمات على الشواطئ، مؤكدا على استقبال كافة الشكاوى التي ترد على الخطوط المخصصة لاستقبال شكاوى رواد الشواطئ و التعامل معها بشكل فوري وعاجل.

وعاقب رشاد، عامل نظافة بشاطئ وانلى بحي منتزه ثان، بعد وصول شكوى من أحد رواد الشاطئ على دفع إكراميات نظير دخولهم دورات المياه الخاصة بالشاطئ، وسوء معاملتها لرواد الشواطئ، فقد تم فصل العاملة (ا. م) من العمل بشاطئ وانلي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، بعد التحقق من الشكوى.