5 ممنوعات على شواطئ الإسكندرية.. منها ما يعرض صاحبها للسجن (فيديو)

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عدد من الممنوعات التي يمنع فعلها في شواطئ الإسكندرية بالإضافة إلى محظورات لأشياء يمنع اصطحابها مع المصطافين داخل الشواطئ، منها ما يمثل خطورة على الغير مثل البوتاجازات الصغيرة، وأخرى تمنع مثل الشيشة، فيما حظرت المواد المخدرة والحشيش وغيرها من الأمور الخارجة عن القانون والتي يتم التعامل مع مصطحبها بشكل جاد وتسليمه إلى قوات الشرطة.

ممنوعات على شواطئ الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز الممنوعات على شواطئ الإسكندرية وفقا لما أقرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتي تتابعه بشكل يومي على كافة شواطئ المدينة الساحلية:

- ممنوع الخروج بملابس البحر خارج الشاطئ.

- ممنوع إلقاء المخلفات في مياه البحر وعلى الرمال.

- ممنوع اصطحاب موقد غاز «بوتاجاز» حيث يتم التحفظ عليه وتسليمه عند الخروج.

- ممنوع اصطحاب أي شيشة، حيث يتم التحفظ عليها فور ضبطها ومنع تسليمها مرة أخرى للمصطاف بعد خروجه، حيث يتم إعدام جميع الشيش التي يتم رصدها على الشواطئ من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالطرق القانونية.

- ممنوع اصطحاب المواد المخدرة أو تعاطيها وفي حال ثبوت ذلك يتم تسليم أصحابها إلى الشرطة لتنفيذ القانون تجاههم.

مفتشو الإدارة المركزية للسياحة يتابعون تنفيذ التعليمات

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، على انتشار مفتشيها على شواطئ الإسكندرية للرقابة والحفاظ علي النظام، بالإضافة إلى العمل على حقوق المصطافين من خلال استمرار صيانة دورات المياه وغرف تغيير الملابس والتأكد من صلاحية غرف الإسعاف والطوارئ و تواجد المسعفين والمنقذين، مع انحسار ظاهرة فرض الإكراميات بفضل تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة وتوعية المواطنين.