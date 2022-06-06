ضبط زجاجات بيرة وشيشة وطرد شباب من شواطئ الإسكندرية لسوء السلوك

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إعدام زجاجات بيرة ومصادرة شيشة خلال المرور على الشواطئ، إضافة إلى طرد مجموعة من الشباب الخارجين عن الآداب العامة، حيث قاموا بالتعدي لفظيا على الفتيات ومعاكستهن.

واستقبل اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الاثنين، تقريراً مفصلا من مفتشي الإدارة بنتاج المرور الليلي على الشواطئ، حيث تم ضبط وإعدام زجاجات بيرة ومصادرة شيشة بشاطئي ميامي العام «فترة التشغيل الليلي» وطاحونة المندرة.

طرد شباب من شاطئ «أبو هيف» بعد معاكسة الفتيات

كما تم إخراج وطرد مجموعة من الشباب من مياه البحر في شاطئ أبو هيف المميز بعد أن قاموا بمعاكسة بعض الفتيات، وتبين أنهم من رواد شاطئ الفنار المجاور، فيما أكدت الإدارة إن مفتشيها في متابعة مستمرة للتأكد من ضبط الخارجين عن الآداب العامة، وتأمين العائلات الذين يتوافدون لقضاء وقت طيب على الشواطئ، مطالبين المصطافين بالاتصال بهم فورا حال رصد أي مخالفة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مخالفات شواطئ غرب الإسكندرية

كما تم تحرير تقرير بالمخالفة لشاطئ «أبو يوسف 2 الخدمة لمن يطلبها»، غرب الإسكندرية، يتضمن سوء حالة دورات المياه وغرف تغيير الملابس وعدم الالتزام بمشروع الهوية البصرية، وكذلك عدم وجود برج إنقاذ، وعدم وجود مشاية لكبار السن، فضلا عن عدم وجود قائمة أسعار للكافيتريا، وسيُعرض التقرير على وكيل الوزارة لتوقيع الغرامة وفقا لكراسة الشروط.