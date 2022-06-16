توريد 330 ألف طن قمح في الدقهلية خلال 48 يوما ‏

ارتفعت الكميات الموردة من القمح المصري للصوامع داخل خارج وخارج محافظة الدقهلية إلى 330 ألف طن خلال ‏‏48 يوما فقط، وذلك منذ بدء التوريد في 26 أبريل الماضي.

‏توريد 294 ألف طن لصوامع الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن صوامع المحافظة استقبلت هذا ‏العام كميات تصل إلى 294 ألفا و337 طن قمح خلال 48 يوما فقط،‏ إضافة ‏إلى ما تم ‏توريده خارج ‏المحافظة وبلغ 35 ألفا و988 طنا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏ورد ‏إليها ‏الأقماح، ‏منذ فتح باب ‏التوريد ‏يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي حسب المواصفات التي حددتها وزارة ‏التموين ‏ووزارة ‏الزراعة.‏

الكميات الموردة للصوامع والشون

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري بلغ 52 ألفا و‏‏658 ‏طنا من القمح، ‏إذ استقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 115 ألفا و68 طنا، وصوامع الشركة ‏المصرية ‏القابضة ‏‏126 ألفا و‏‏610 ‏أطنان، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 294 ‏ألفا و337 ‏طنا، إضافة ‏إلي ما تم ‏توريده خارج ‏المحافظة وبلغ 35 ألف و988 طنا.‏

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن كل مواقع التخزين في محافظة الدقهلية تعمل منذ بداية الموسم بكل طاقتها، من أجل استقبال كل حبة قمح منتجة علي ‏أرض الدقهلية، وسط تيسيرات على المواطنين سواء في التوريد أو في الحصول علي مستحقاتهم ‏المالية.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح المصري في محافظة ‏الدقهلية بلغت‏ ‏‏262 ‏ألفا و868 ‏فدانا، ‏ويتم ‏استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقع تخزيني سواء في ‏الصوامع أو الشون. ‏