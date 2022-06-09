ارتفاع معدلات توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ إلى 223 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح بشون وصوامع كفر الشيخ إلى 228 ألفا و789 طنا و214 كيلو جراما، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في أبريل الماضي حتى اليوم.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه يتم استلام القمح من المزارعين في 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة مستمرة على مدار الساعة من المسؤولين.

تشكيل لجان لاستلام وفرز محصول القمح

وأضاف «الهابط»، في بيان له، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، مهمتها متابعة الشون والصوامع ومواقع الاستلام بشكل يومي خلال موسم توريد القمح، فضلا عن حل أي مشكلات قد تواجه العاملين بالمواقع والمزارعين.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح

وتابع المتحدث ابسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أن محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد، وهي الفترة المقررة من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح، أن هناك لجانا جرى تشكيلها تضم في عضويتها عضوا من هيئة سلامة الغذاء، وآخر من الإدارة الزراعية، فضلا عن عضوا من الإدارة التموينية ، وذلك لتحديد درجة نفقاوة القمح، حيث تكون الدرجة الأعلى عند 23.5 درجة والأقل 21.5، حيث يجرى أخذ عينة متجانسة من كل أجولة القمح الخاصة بالمزارع، ويتم خلطها لعمل عينة متجانسة.